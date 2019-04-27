Грядет бэби-бум: Дмитрий Медведев «продвигает» на рынке новое жилье

Сегодня, 14:41

Теперь россиянам будет выгоднее покупать новые квартиры, чем жилье на вторичном рынке.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев «продвигает» на рынке недвижимости новое жилье. Скоро россияне могут отдать предпочтение новостройкам перед вторичным жильем, поскольку ему оказывается ряд преференций со стороны правительства. Прежде всего, семьям, которые решили взять ипотеку на квартиру в строящемся доме, ставка по кредиту будет снижена на восемь процентов. Такое решение было принято по итогам форума «Национальные проекты – этап «реализация».

Уже в 2024 году в России планируют повысить площадь возводимого жилья до 120 млн. квадратных метров. Такие задачи стоят перед теми, кто реализует программу «Жилье и городская среда». Поскольку ипотечная ставка не должна превышать восьми процентов годовых, государство будет осуществлять дополнительное финансирование строительства. На эти нужды будет выделено более триллиона миллионов рублей. Более оперативному завершению строителтьства также будет способствовать изменение законодательства. Это мероприятие Минстрой РФ запланировал на конец весны. Согласно коррективам, которые будут внесены, федеральный центр теперь делегирует свои полномочия межведомственным коллегиальным центрам по управлению земельными участками не на год, как сейчас, а на два года.

В перспективе такие действия премьер-министра могут спровоцировать бэби-бум. Он вполне вероятно грядет очень скоро, едва молодые семьи поймут, что смогут выгодно приобрести новое жилье. Как отмечали социологи, демографический кризис в стране вызван именно проблемами с жильем. Молодежь не желает обременять себя детьми, пока не приобретет дом или квартиру. А это дело не пяти и даже не десяти лет, поэтому, средний возраст семей, которые рожают первенцев, стремительно приближается к 35.