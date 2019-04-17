Всем будет реновация: Москва может «лишить» миллионы россиян своих домов

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Московский опыт по сносу пятиэтажек хотят переложить на всю Россию.

В 2017 году Москву захлестнула волна реформы, связанной с реновацией устаревших домов – в основном, пятиэтажек, находящихся в аварийном или околоаварийном состоянии, которые сносили в обмен на новые квартиры. В результате, в обществе это вызвало массовое несогласие, подкрепляемое оппозиционерами, которые видели в этом исключительно отрицательные черты. Теперь же с легкой руки петербуржских чиновников, что называется, всем будет реновация. Они предполагают, что опыт, уже пережитый Москвой, следует переложить на всю Россию.

Тем не менее, чиновники должны осознавать, что из-за произошедших в столице изменений, всероссийская реновация может лишить миллионы россиян своих домов. Учитывая то, сквозь какие тернии пробивалась реформа в Москве, трудно представить, как ее реализация будет происходить в городах с куда меньшими бюджетами и возможностями.

Проблема обстоит в том, что колоссальные бюджеты, которые заложены в реконструкцию, велики и настолько, что решить проблему с ветхим жильем сразу не получается. В результате она попросту отодвигается. Тем не менее, ясно то, что устаревшие по всем параметрам «хрущевки», которые и являются главной «мишенью» реновации, действительно следует заменять новыми домами, которые будут соответствовать всем нормам современности.

В результате остается надеяться лишь на то, что региональная реновация будет происходить максимально грамотно, если дело до нее все же дойдет. Помимо этого, у авторов инициативы есть все возможности учесть допущенные в Москве ошибки и не допустить их, к примеру, в Екатеринбурге или Волгограде. Как итог получается, будто Москва может «лишить» миллионы россиян своих домов.