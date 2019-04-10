Квартирный секонд-хенд: Новые законы переведут россиян на б/у жилье

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Борьба с застройщиками-мошенниками наконец близка к победе, но у этого будут свои горькие последствия.

В течении многих лет в России «процветали» махинации, связанные с долевым строительством домов. Нуждающиеся в жилье граждане отдавали свои кровные на квартиры в еще возводящихся зданиях, однако по итогу оставались ни с чем, так как до итогового результата проекты не доходили.

И вот, после тысяч обманутых дольщиков, наконец был принят закон, который вступает в силу с 1 июля текущего года. Однако, те самые честные застройщики тут же начали бить тревогу и заявили, что новое законодательство переведет россиян, занятых поисками квартиры, на б/у жилье.

Проблема, прежде всего в том, что теперь средства дольщиков будут зачисляться на новый тип эскроу-счетов. Благодаря этому у застройщиков пропадет возможность получить эти деньги до момента передачи квартиры своим покупателю.

Строительство же, как предполагается, должно происходить на деньги банков. Тем не менее, бизнесмены, занятые на рынке недвижимости, уверены, что все пойдет совершенно по другому сценарию.

Эксперты убеждены, что система упомянутых выше эскроу-счетов настолько отпугнет потенциальных инвесторов и отразиться, в первую очередь, на ипотечном кредитовании. Объем строящегося жилья, по предварительным данным, может упасть на 30 и более процентов.

Однако, есть в этом и своя положительная нота. Уже сейчас эксперты ожидают, что рынок вторичного жилья после принятия закона начнет переживать серьезный рост, потому как все новые кредиторы могут начать искать свое «счастье» там. Потому бизнесмены пока не торопятся сорить деньгами и ожидают, к чему же приведет ожидаемый квартирный секонд-хенд.