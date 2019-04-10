Хочешь строить - уезжай: Жителям Бурятии дадут гектар земли подальше от озера

Сегодня, 18:07

Жители Бурятии и Прибайкалья теперь смогут строить дома, как они этого долго добивались, но не там, где им хотелось бы.

Программа «Дальневосточного гектара» стала популярной среди россиян, которым бесплатно раздавали земли на Дальнем востоке. Теперь же Бурятия и Забайкалье входят в состав Дальневосточного федерального округа, это значит, что на эти территориях также будут давать тот самый гектар.

Казалось бы, люди должны обрадоваться такой перспективе, потому как жителям прибрежных посёлков запрещали строительство жилых домов для себя. Но радость не для них эта, ведь законопроектом «предусмотрен запрет на предоставление земельных участков, которые расположены в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.» Это значит, что жители сёл и посёлков у Байкала по прежнему не могут строить там дома, а жить в старых.

Жители уже неоднократно обращались к местным властям и экологам, писали петиции. Но это не принесло результата. Запрет продолжает действовать, а местные жители прорвать в старых домах. Выходит, что если хочешь строить - уезжай отсюда. Жителям Бурятии дадут гектар земли подальше от озера.

Согласятся ли люди на это - большой вопрос. Ведь оседлые народы не хотят покидать родную землю. Это было понятно и по тому, что никто не уехал в те районы, где давали ранее «Дальневосточный гектар». Этот законопроект направлен на снижение оттока граждан с этих территорий и привлечение людей на постоянное место жительства в эти районы.