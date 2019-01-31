Агентство АКРА сообщило о присвоении высокого кредитного рейтинга АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»

Сегодня, 12:07

АКРА выпустило официальный пресс-релиз, в котором объявило о том, что АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» присвоен первый рейтинг от этого агентства. Компании присвоили высокий кредитный рейтинг ВВВ+(RU), прогноз «Стабильный». Это является убедительным подтверждением высокой надежности Компании, ведь в основу исследования легли стабильные показатели ее операционной деятельности за последние годы. Также выставление высокой оценки было мотивировано способностью «Гарант-Инвест» своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами, партнерами и банками.

В числе других ключевых факторов рейтинговой оценки, в пресс-релизе указаны сильный бизнес-профиль АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», высокая рентабельность бизнеса, очень сильная оценка денежных потоков. «Стабильный» прогноз в отношении деятельности Компании предполагает, что в ближайшие 1-1,5 года рейтинг останется неизменным.







