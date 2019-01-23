Ипотечные ставки к концу года понизятся – прогноз Германа Грефа

Сегодня, 12:15

Это же будет касаться и других видов кредитов. Так думает глава Сбербанка.

По прогнозу Германа Грефа, ипотечные ставки к концу года понизятся. Это станет возможным после того, как во второй половине 2019-го удастся стабилизировать инфляцию.

Тогда ипотечные ставки неизбежно должны пойти вниз. Впрочем, Греф отметил, что загадывать так далеко достаточно тяжело. Многое станет зависеть от макроэкономических условий.

Со слов Грефа, в настоящее время Сбербанк не планирует изменения по ипотечным ставкам. Их повышение, произошедшее в середине января, повлияет на планы этого финансового учреждения, связанные с выдачей ипотеки.

Регулирование на рынке строительства приведёт сокращения предложений на рынке жилья. Если спрос на него сохранится на высоком уровне, это вызовет рост цен. Следовательно, сократится спрос на ипотеку.

Когда строительный рынок сможет адаптироваться к новым условиям и равновесие спрос-предложение восстановится, тогда роль ипотеки вновь станет стимулирующей и критически важной.

С 14 января Сбербанк провёл повышение ставок по ипотеке на 1-1,2%.