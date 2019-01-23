Застройщики решили увеличить цену квартир за счет сокращения квадратных метров

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Непопулярное решение приняли в компании «Метражи». Теперь стоимость жилья будет выше, а вот метраж квартир данной строительной компании станет меньше.

Застройщики стараются увеличить свои доходы разными способами. Так, руководство строительной компании «Метражи» изучив ситуацию на рынке решило предпринять довольно не популярные меры и пойти по пути увеличения стоимости квартир в своих новостройках. При этом сообщается, что квадратные метры в жилье всех категорий станет меньше.

Аналитики рынка недвижимости сообщили, что такие изменения наблюдаются уже давно. Так, с 2016 года средняя площадь новых квартир, например, в Санкт-Петербурге уменьшилась почти на 8 кв.м., с 51 до 43 кв.м. При этом средний уровень стоимости жилья на первичном рынке только вырос.

Эксперты уверены, что в связи с неблагоприятной экономической ситуацией строители продолжат оптимизировать площади жилья, сохраняя или увеличивая цены.

Напомним, что российские застройщики уже не в первый раз переорганизовывают форматы квартир, чтобы не повышать цен, а иногда и немного снижать, и продавать квартиры на том же уровне. Подобное было сделано в начале 2000ых годов, когда на рынке появились квартиры евроформата. Маркетинговый ход заключался в создании более выгодного продукта при помощи оптимизации площадей. Цены на первичном рынке в среднем тогда все-таки увеличились.