В 2019 году в Московской области 2600 домов будут отремонтированы капитально

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Губернатор области сообщил, что в текущем году запланирован ремонт 2600 жилых дома. Средства на их реконструкцию были заложены в бюджете.

о информации вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова, в 2019 году пройдет капитальный ремонт 2600 жилых домов, которые расположены в разных городах региона. Сообщается, что всего в программу по капитальному ремонту жилого фонда внесено 2654 дома. Которые были проинспектированы специалистами.

В областной администрации рассказали, что запуск проекта планируется на весну. После того, как завершатся подготовительные работы - конкурсные процедуры, аукционы и тендеры. Как уточняется, не менее четверти включенных в программу домов отремонтируют комплексно. Лифтовое оборудование обновят в 427 домах. Известно, что реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов было посвящено совещание, которое провел 15 января первый заместитель главы администрации Олег Марушкин.

Напомним, что региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области - самая масштабная в России. Всего в нее включено 44,6 тысяч МКД. С 2014 года по начало 2019 года в рамках данной программы в Подмосковье уже выполнен капитальный ремонт более 11,7 тысяч МКД.