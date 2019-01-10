По программе реновации в Москве расширить жилплощадь решило свыше 200 семей

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В 2018 году около 100 семей в Москве решили использовать свой шанс на улучшение жилищных условий. В текущем году данная цифра станет больше, по прогнозам экспертов.

Московские власти активно внедряют в жизнь программу по реновации. После подведения итогов прошлого года стало известно, что было заключено 112 договоров, в которых речь идет о расширении предложенных семье жилищных площадей. На сегодняшний день в работе специалистов Фонда реновации находится еще 89 соглашений подобного характера. Всего на сегодняшний день о желании расширить жилплощадь высказалось свыше 200 семей.

По имеющейся информации, больше всего жителей юго-запада Москвы решилось на расширение своего жилья – 45 семей. Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что 162 семьи заявили о намерении докупить жилплощадь за счет собственных средств, а 39 - за счет ипотечных кредитов, при этом 18 ипотечных сделок уже заключено.

Напомним, что программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации». Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил городскую программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.