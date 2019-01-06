«Будем жить не чихая»: Пугающие трещины в аварийном доме мэр Магнитогорска назвал косметическими

Сегодня, 20:07

Просто участки штукатурки и замазки местами вывалились, а несущие конструкции целы, заключил Сергей Бердников.

Жители квартир сразу нескольких подъездов недавно взорвавшегося дома в Магнитогорске пожаловались на пугающие условия жизни в здании и просят расселить их. После трагедии 31 декабря, жильцам 7-го и 8-го подъездов пообещали предоставить новые квартиры в других домах, а людям из 5-го и 6-го подъезда выделить по 15 000 каждой семье на съем жилья сроком на один месяц. После разбора завалов жильцы этих подъездов должны будут вернуться в свои прежние квартиры, и их такая перспектива не радует.

По словам жительницы 5-го подъезда, трагедия оставила после себя след в виде глубоких трещин во всех квартирах дома. Из-за этого на общем собрании жильцы проголосовали за полное расселение дома, и потребовали предоставить всем нормальные квартиры.

Однако результата обследования всех подъездов не принес им желаемого результата: пугающие трещины в аварийном доме мэр Магнитогорска Сергей Бердников назвал косметическими – просто вывалились части штукатурки, замазки, а несущие элементы не повреждены, заявил чиновник. Теперь жильцов точно не переселят, и им предстоит и дальше жить в квартирах на Карла Маркса: «Будем жить не чихая».