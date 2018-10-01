Вчера, 18:39

Хоть ипотека изначально и предполагалась как способ помощи семьям, однако, все больше подтверждений тому, что из-за ипотеки рождается только больше проблем, да и не всегда ее можно получить. Власти решили бороться с этой проблемой.

Министерство финансов заявило, что теперь многодетным семьям расширят доступ к ипотеке. Известно, что теперь будет намного проще взять льготную ипотеку по 6%, тем более, условия ее теперь будут лучше.

Сейчас Министерство финансов нацелено на улучшение системы выдачи кредитов многодетным семьям на жилье. Сейчас специалисты Министерства финансов собирают данные с участников программы и узнают, каким образом стоит ее улучшить, при этом создавая оптимальную стратегию.

Напомним, что в августе ставка по ипотеке для долевого строительства возросла к 9%, а призывникам в Татарстане предлагают военную ипотеку.