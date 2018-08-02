Предложение «элитных» новостроек рекордно выросло в Москве

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По данным за первые два квартала года 550 лотов элитных новостроек продавались через пул закрытых брокеров.

Аналитики компании «Kalinka Group» рассказали, что в Москве рекордно выросло предложение «элитных» новостроек. Представители компании говорят, что рынок недвижимости достиг максимума – восемь проектов, общая площадь которых составляет 78 тысяч квадратных метров.

В Тверском районе и в Хамовниках зафиксировано самое большое количество строительных проектов. Для того, чтобы купить недвижимость в премиум-сегменте, необходимо рассчитывать минимум на 350 тысяч рублей, а в элитном цена стартует от 550 тысяч рублей.

Глава компании Екатерина Румянцева объяснила, в чем причина резкого роста закрытых продаж, и на это есть несколько причин. Одним из факторов всплеска является раннее получение разрешений на строительство по старым нормативным актам со старыми ценами. Такие проекты, как правило, необходимо дорабатывать, поэтому застройщики не рискуют организовывать открытые продажи.

Второй причиной Румянцева назвала рост покупателей квартир премиум-сегмента. Данные, полученные компанией, говорят о шокирующем приросте спроса на недвижимость – 44%. Пока есть такое количество покупателей, компании стараются не упустить выгоду.

Представитель компании утверждает, что закрытыми продажами можно удержать инвесторов, которые готовы наперед выкупать два лота и более. Благодаря закрытыми продажам девелопер может узнать, каков будет спрос на объект, и проанализировать, какие доработки еще необходимо внести в проект на данной стадии.

Ранее сообщалось, что россияне стали более охотно покупать жилье из-за доступных ипотек и наличия собственных сбережений. Также в стране действует множество программ, позволяющих приобрести жилье без весомых капиталовложений.