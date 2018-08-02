Почти на 50% увеличила объем ввода жилья ФСК «Лидер» в текущем году

Сегодня, 17:09

Финансово-строительная корпорация «Лидер» поделилась результатами работы за период январь-июль текущего года. Так, за семь месяцев девелоперская компания ввела в эксплуатацию 289000 «квадратов» недвижимости. За оставшиеся пять месяцев она собирается осуществить ввод еще 400000 «квадратов». Об этом сообщает ТАСС.

В комментарии к новости президент ФСК «Лидер» Владимир Воронин сообщил о том, что девелопер сдал большую часть своих проектов в июле. В уходящем месяце в эксплуатацию было введено 220000 «квадратов» жилья. Этим следует объяснить тот факт, что «Лидер» представил производственные результаты не за шесть, а за семь месяцев с начала года.

За аналогичный период прошлого года ФСК «Лидер» ввела в эксплуатацию 195750 «квадратов» жилья. Из них за первое полугодие — 192000 «квадратов» и 3750 «квадратов» — в июле минувшего года.

В первой части 2018 года компания сдала два корпуса квартала "Светлановский" в Ленобласти, второй корпус в ЖК "Поколение" - в Москве, а также ряд объектов в Московской области: один корпус в ЖК "Новогиреевский", два - в квартале "Сколковский", а также последний дом в квартале "Новое Тушино".

Как уточнил господин Воронин, в текущем году корпорация «Лидер» планирует начать семь новых проектов. На их реализацию ориентировочно будет направлено порядка 130 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов рублей будет вложено уже до конца текущего года.