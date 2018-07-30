Использовавшаяся для записи речей Ленина часть здания в Москве продается

Сегодня, 14:13

Власти решили выставить на торги часть здания Центропечати на Тверской улице.

Представители ДКП 30 июля сообщили о том, что использовавшаяся для записи речей Ленина часть здания в Москве на Тверской продается. Данная часть включает в себя 162,2 кв. м. на пятом этаже здания. Именно в Центропечати Ленин записал еще в 1921 году речи, касающиеся продовольственного налога, концессиях и развитии капитализма, а также потребительской и промысловой кооперации.

Центропечать является культурным наследием Российской федерации. Именно поэтому ключевым условием для купли данного объекта является реставрация и использование комнат с учетом современных условий. Для этого у владельца будет, по крайней мере, пять лет.

Примечательно то, что никто из участников не будет знать цену, которую предложил «соперник». Предложения будут передаваться в конвертах.

Лот на начальном этапе будет стоить 15,3 млн рублей. До 11 сентября можно будет подать до 11 сентября, а поучаствовать в них – уже 17 сентября.

Власти не сообщают, с чем связано такое решение. Но главное, что эти помещения не будут припадать пылью, а использоваться по назначению.