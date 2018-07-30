В Омске заметно упали цены на элитное жилье

Сегодня, 09:44

Причины подобного явления пока остаются неясны. Эксперты считают, что снижение стоимости продолжится.

В Омске заметно упали цены на недвижимость. В большей степени это касается тех апартаментов, которые принято называть «элитное жильё». Соответствующие данные приводит Омскстат. Там подсчитали, что во втором квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года цена на метр квадратный в таких квартирах упала почти на пять тысяч рублей. Если год назад она составляла 49 571 рубля, то сегодня она равна 44 222 рублей. С чем связана подобная динамика, не известно. В месте с тем эксперты в сфере недвижимости утверждают, что в будущем тенденция сохранится и квартиры в данном сегменте продолжат терять в цене. Та же участь ждёт и квартиры в новостройках. По прогнозам специалистов, в ближайшее время роста цен на подобное жильё ожидать не придётся.

А между тем, в России дорожает вторичное жильё. Ранее мы писали, что по всей стране отмечается рост цен на квартиры, которые находятся в давно построенных домах.