СМИ: «Сумма» продала свой единственный девелоперский проект в Москве

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Группа подсудимых Зиявудина и Магомеда Магомедовых избавляется от части бизнеса в России. У многофункционального комплекса площадью 259 тыс. кв. м появился новый владелец в лице структуры Seven Suns Development.

Единственный девелоперский проект группы «Сумма» в Москве расположен на Илимской улице в производственной зоне «Бескудниково». Из 259 тыс. кв. м комплекса 194,2 тыс. кв. м составляет жилье, остальная площадь отведена объектам инфраструктуры и коммерческой недвижимости. За сколько «Сумма» продала свой проект, отечественным СМИ пока что неизвестно.

Новым владельцем 259 тыс. кв м стала петербургская строительная компания Seven Suns Development. Информация о переговорах представителей «Суммы» с «Открытым портом Находка» оказалась фейковой, полагает пресса.

Зиявудин и Магомед Магомедовы, чьими активами сейчас управляет лишившаяся единственного девелоперского проекта группа, с конца марта текущего года имеют статус предполагаемых злоумышленников. Бизнесменов обвиняют в организации преступной группировки, мошенничестве и воровстве.

Ранее компания Seven Suns Development стала одним из владельцев прав на строительство 476 га в акватории Невской губы. Лот «Терры Новой» ($5,355 млн) был приобретен в 2006 году, за 12 лет работу удалось выполнить на треть.