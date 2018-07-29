Риелторы: Обеспеченные россияне интересуются куплей недвижимости

Сегодня, 13:12

Федеральная строительная компания «Лидер» сделала анализ спроса на жилье с 2017 по 2018 год и рассказала о соотношении спроса и предложения на рынке недвижимости.

Как сообщили риелторы компании, обеспеченные россияне теперь интересуются куплей недвижимости. По данным представителей «Лидера», люди, у которых доход составляет не более 70 тысяч рублей, заинтересованы в том, чтобы купить жилье. Доля покупателей в первом периоде, доход которых не превышает 50 тысяч рублей, возросла до 8%, а те, кто имеет доход от 50 до 70 тысяч рублей – 19%.

Второй период отобразил результаты немного хуже – 3% и 17%. Зато доля самого высокого дохода от 70 до 100 тысяч рублей, оценивая покупательскую способность, наоборот снизилась с 28 до 25%.

Как выяснилось, 40% «холостяков», которые хотят приобрести жилье, имеют доход в среднем 70 тысяч рублей. Семейных пар оказалось в разы меньше – 17% в первом периоде и 20% во втором.

Причиной всему доступные ипотеки на жилье, а также программы, благодаря которым недвижимость стала доступной молодым семьям с детьми. Также риелторы добавили, что 30% от стоимости квартир люди используют из своих накоплений сразу.

Екатерина Пахомова, представитель РГР говорит, что люди начали с удовольствием покупать жилье. А места с лучшей инфраструктурой вокруг пользуются наибольшей популярностью среди покупателей.