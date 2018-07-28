Молодые семьи на Ставрополье вместо жилья получат «пенсию»

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Программа «Молодая семья» на Ставрополье имеет определенные изъяны в финансовом плане, из-за чего многие семьи рискуют вовсе остаться без жилья.

Как сообщают представители губернатора края, программа «Молодая семья» подразумевает то, что супругам должно быть не менее 35 лет, иначе право стоять в очереди на недвижимость за ними будет утрачено. Жители края, вспоминая, как из программы выбили тех, кто не подходил по возрасту, ожидая в очереди, говорят, что молодые семьи на Ставрополье вместо жилья скорее получат «пенсию».

Дело в том, что даже один супруг в возрасте более 35 лет может убрать из списка семью, которая много лет стояла в очереди на жилье. В таком неподвижном списке семьи просто «состариваются» и их автоматически убирают. А всему виной недофинансирование программы, из-за которого очередь так медленно двигается.

Местные жители пожаловались на это краевому министру строительства и архитектуры Алексею Когарлыцкому. Он и подтвердил факт недостаточного финансирования «Молодой семьи». Власти предпримут должные меры и сделают все возможное для того, чтобы повысить «молодой» возраст до 39 лет.

В 2018 году 1 млрд рублей был выделен из бюджета Ставропольского края на потребности 1,7 тысяч семей, которые нуждаются в жилье.