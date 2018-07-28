В Ростове до конца года откроют новую поликлинику

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Для жителей нового микрорайона «Суворовский» это станет значимым событием, так как строительство жилья опередило создание необходимой инфраструктуры.

В Ростове-на-Дону откроют новую поликлинику не позднее ноября этого года. Застройщик по договору с администрацией города вложил в строительство активы своей компании, однако, после необходимых согласований, мэрия выкупит здание, а также будет и далее субсидировать работу лечебного учреждения, в котором начнет функционировать педиатрическое отделение. Жители микрорайона надеются, что это станет первым этапом развития инфраструктуры, за которым последует строительство школ и детских садов.

Медицинское оборудование в лечебном учреждении будет самым современным, на что уже в расходной части муниципального бюджета выделено 35 миллионов рублей, а на приобретение здания предполагается потратить 500 миллионов рублей.

Микрорайон «Суворовский» застроен многоэтажными домами с улучшенной планировкой. Большинство новоселов воспользовались ипотекой по новым, сниженным ставкам первого взноса.