Апартаменты на Арбате сдаются за 650 тысяч рублей в месяц

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Эта квартира возглавляет июльский рейтинг аренды самого дорогого жилья Москвы, составленный риелторами компании.

Апартаменты из семи комнат общей площадью 360 кв. м на Арбате имеют потолки высотой 4,5 м. Площадь кухни – 35 кв. м. Вид на Старый Арбат удовлетворит любого арендатора. Окна спален выходят в уютный дворик. Мебель арендодатель обещает закупить в соответствии с пожеланиями клиента. Сдаются апартаменты с одним парковочным местом на автостоянке. Цена за все это удовольствие составляет 650 тысяч рублей в месяц.

На втором месте топ-недвижимости стоит пятикомнатная квартира на Остоженке площадью в 320 «квадратов» с тремя санузлами. Месячная стоимость аренды – 550 тыс. руб.

Третье место – у квартиры в 1-м Зачатьевском переулке. Из окон четырехкомнатных апартаментов открывается прекрасный вид на Зачатьевский монастырь. Площадь квартиры – 173 кв. м. Имеются три ванных комнаты и две гардеробные. Месячная аренда – полмиллиона рублей.

Четвертую позицию занимает трехкомнатная квартира на Якиманке. За 490000 руб. в месяц предлагаются 150 «квадратов»: спальни с санузлами, гостиная с камином и вид на храм Христа Спасителя.

Замыкает пятерку элитной недвижимости 4-комнатная квартира на Покровском бульваре. За 138 кв. м элитного ремонта, бытовой техники и мебели высочайшего класса просят 400 тыс. рублей в месяц.

Кстати, эти цены – вовсе не рекорд. Риелторы утверждают, что в июне на Якиманке была арендована квартира за 800 тысяч руб. в месяц.