В Ленобласти построят новый детский сад за 222 млн рублей

Сегодня, 16:04

Население региона не уверено в том, что обещанные социальные объекты будут построены без денежных махинаций.

Сообщается, что в Ленобласти власти заключили контракт с подрядчиками на то, чтобы построить новый детский сад и медпункт в Тосно и Лаголово. Стоимость детсада оценивается в 222 миллиона рублей, а сдача объекта планируется в конце 2019 года. Также врачебную амбулаторию построят за 6,8 миллионов рублей и в конце 2018 года ею уже смогут пользоваться все желающие.

Планы на застройку Ленинградской области новыми социальными объектами весьма многообещающие: власти объявили, что в 2018-2019 годах будут построены около 30 детских садов и школ. Однако, некоторые жители региона сомневаются в честности чиновников, так как случай, произошедший в Петербурге с детской площадкой сказал им о многом. Сообщается, что песочница, которая была установлена во дворе дома по улице 6-й Советской, так и не была заполнена песком. Но не только это возмутило налогоплательщиков. Они утверждают, что стоимость площадки была оценена в пять миллионов рублей, а одной лишь песочницы - в 350 тысяч рублей, в то время как у поставщиков она стоит только 11 тысяч. Жители дома требуют расследования дела о коррупционных действиях чиновников и больше не хотят доверять свои деньги таким госслужащим.