ГК «КОРТРОС» объявила о росте продаж летом на 5%

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Силами пресс-службы ГК «КОРТРОС» представлены результаты продаж компаний за лето 2018 года. Эти показатели выросли на 5% в сравнении с летом минувшего года. Тенденцию объясняют тем, что потребительский спрос сместился в пользу надежных игроков рынка. Об этом сообщает «Стройгазета».

Своим комментарием к новости поделился главный финансовый директор ГК «КОРТРОС» Владислав Яблонских, который напомнил, что в летнюю пору спрос у любого девелопера обычно оставляет желать лучшего. Максимальный же спрос традиционно фиксируется в декабре. Тем не менее, компания «КОРТРОС», напротив, в настоящее время может похвастаться успешными продажами по всей проектной линейки — рост продаж на 5-7% превышает показатели того же периода годом ранее.

Пресс-служба ГК «КОРТРОС» дополнительно сообщила, что сейчас силами компании ведется строительство объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В Санкт-Петербурге таковым объектом является элитный комплекс Royal Park, в Перми уже реализован проект ЖК «Astra» и ведется строительство ЖК «Гулливер». В Екатеринбурге компания «КОРТРОС» реализует проект по комплексному освоению территорий района «Академический». На территории Московского региона она строит четыре объекта: ЖК «Headliner», ЖК «Дом Серебряный Бор», ЖК «Дом № 128», ЖК «Люблинский». Один из них (ЖК «Headliner») по итогам второго квартала текущего года стал лидером по объему продаж на территории Центрального округа Москвы.