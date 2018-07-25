В Ростове темп ввода жилья в эксплуатацию вырос на 0,4%

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Застройщики активно работают, чтобы построить как можно больше многоэтажек и обеспечить население собственными квартирами.

Ростовстат сообщает, что за период январь-июнь 2018 года в Ростове было введено в эксплуатацию 8,2 тысячи квартир, общей площадью свыше 580 тысяч квадратных метров. Темп ввода жилья в эксплуатацию по последним показателям вырос на 0,4%, по сравнению с 2017 годом. А индивидуальные застройщики ввели в оборот около 2,6 тысячи квартир общей площадью около 322 тысяч квадратных метров. Данные показатели говорят о том, что строительные компании активно работают, чтобы обеспечить население собственными квадратными метрами.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Москве резко упал темп строительства новых многоэтажных домов, однако застройщики пообещали к началу 2018 года ввести в оборот 55 новостроек. Самым доступным из жилья стало то, которое будет выставлено на продажу в Новой Москве за 2,44 млн рублей. Самыми дорогими из жилья «под ключ» стали апартаменты, цена которых в элитном комплексе составляет 1,6 млрд рублей.