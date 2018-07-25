На Сахалине для жителей ставка ипотеки может стать 0%

Сегодня, 16:35

В одном из регионов РФ может сбыться мечта миллионов россиян. Сказка – ипотека под 0%.

На Сахалине для его жителей ставка ипотеки может стать 0%. Это предполагается распространить на семьи сахалинцев, в которых трое и более детей. С таким предложением перед Владимиром Путиным выступил Олег Кожемяко, возглавляющий Сахалинскую область.

Сейчас на Сахалине у максимальной ставки по ипотеке значение 7%. Если рождается второй ребёнок, она уменьшается до 3,5%. При третьем предлагается «обнуление» процентов по ипотеке. Это должно способствовать рождаемости на Сахалине и закреплению там населения. Для этого в регионе заняты активным строительством новых домов.

В течение последних лет там ввели в эксплуатацию 990 тыс. м2 жилья. Из них 36% относятся к социальному. Помимо того, программа переселения из ветхого жилья на Сахалине предусматривает вдвое более «скоростные» показатели, чем в среднем по РФ.

Не забыты бюджетники, военные и сотрудники властных органов. Для них открывается рынок аренды жилья. При этом стоимость их съёма для этих категорий граждан будет существенно ниже.

Проблема оттока жителей с Сахалина и недонаселённости этого региона давно заботит правительство. Если у человека будет возможность приобрести там качественное и недорогое жильё, это станет одним из путей решения проблемы.

Недостатка в рабочих местах на Сахалине никогда не было. Приезжай и трудись.