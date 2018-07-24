Бюджетники Приморья смогут воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования

Сегодня, 13:55

Программа имеет название «Доступная ипотека» и разработана она для людей, работающих в бюджетной сфере.

Краевое правительство запустили проект, который поможет обрести или улучшить жилье. Бюджетники Приморья теперь смогут воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования уже в этом году. Планируется, что свои планы удастся осуществить 120 семьям Приморского края.

Исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко утверждает, что школы и больницы могут благодаря данному проекту пополниться новыми кадрами. Хотя, другие госслужащие, ученые и семьи, у которых более одного ребенка, смогут купить себе жилье по доступной цене. Кредитованием льготного населения будет заниматься Корпорация развития жилстроя Приморья.

Представители администрации убеждают, что ставка заемщиков будет субсидирована региональным бюджетом. Сначала будет выделена сумма в 30 млн рублей, а в следующем году предусмотрено 100 млн для 400 приморских семей.

Ставку по ипотеке определит размер кредита. Объем до 3 млн рублей позволит снизить ставку на 3 пункта, 4 млн – два пункта, а пять млн рублей – снижение произойдет всего на один пункт. Для вторичного рынка минимальная ставка совместно с субсидированием будет составлять 6%, а для новостроек – 5,5%.

Жители довольны такой программой и считают, что приобретение жилья – это лучшее вложение средств. Тем более, что в Приморском крае это будет сделать достаточно просто.