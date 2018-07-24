Сегодня, 11:02

Представители Москомстройинвеста сообщили о том, что межквартальный проезд введен в эксплуатацию.

Как сообщают представители комитета, во втором микрорайоне Митино завершено строительство межквартального проезда, и теперь застройщику выдано разрешение о возможности его эксплуатации.

От председателя службы Константина Тимофеева стало известно, что данный проезд имеет протяженность 486 км, начинается от Митинской улицы и заканчивается на Пятницком шоссе. Его, по словам представителя, построили на том месте, где находился старый и неработающий завод аттракционов «Мир» и экс-территории Министерства обороны РФ. Занимаемая территория составила 26,5 га.

Представители комитета уточняют, что АО «ИК «Гринэкс» на данной территории построил комфортный жилой микрорайон, в котором смогут проживать 7,5 тысячи человек. В эту группу входит два ЖК, из которых первый имеет название ЖК «Life Митинская», а второй - ЖК «Life-Митинская Ecopark».

По словам представителей, в данном микрорайоне есть все необходимое для жизни: детсад, надземные гаражи, ФОК, ОДК с апарт-отелем и другие элементы инженерной инфраструктуры.

Горожане довольны этим строительством, несмотря на то, что обычно подобные застройки вызывают шквал негативных комментариев со стороны жильцов ближайших микрорайонов. Они считают, что таких проектов должно быть в городе как можно больше.