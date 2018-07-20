Риелторы назвали стоимость аренды квартир в Москве и области

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Снять квартиру в Московской области дешевле 15000 рублей в месяц невозможно. В Москве же минимальная стоимость аренды будет 20000 рублей в месяц.

Компания «Миэль-Аренда» выпустила пресс-релиз на тему аренды жилья. Самая дешевая аренда, по их сведениям, во Фрязине – это там можно арендовать однокомнатную квартиру в 32 кв. м за 15 тыс. в месяц. Чуть дороже предложение в Балашихе: за квартиру общей площадью 41 кв. м там придется отдать 17.тыс. рублей. Еще один относительно дешевый вариант, как говорят риелторы, в поселке Акулово: там можно снять двухкомнатную площадью 43 «квадрата» за 18 тыс. в месяц.

Самые бюджетные предложения в Москве, по данным того же пресс-релиза, составляют 20-25 тыс. в месяц за однокомнатные квартиры в зависимости от расстояния до станций метро (пешая доступность метро увеличивает стоимость аренды).

Квартиры самого бюджетного диапазона цен пользуются наибольшим спросом у арендаторов. Риелторы назвали долю такого спроса на рынке. По словам директора компании «Миэль-Аренда» Марии Жуковой, при доле предложений дешевых квартир в 5% от общего количества объявлений, доля спроса квартир этой же ценовой категории составляет 15%. Из-за такого разрыва спроса и предложения квартиры улетают, как горячие пирожки.

В общем же стоимость аренды жилья в Московском регионе снизилась за последние полгода на 1,3%.