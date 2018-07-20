Московские инвесторы выделят для реновации 600 тыс. кв. метров

Сегодня, 11:20

Согласованы и утверждены 25 проектов. По ним построят квартиры с площадью 586 тыс. м2.

Московские инвесторы выделили для строительства жилья по реновации 600 тыс. м2. Принятие соответствующих решений уже состоялось.

Чтобы начать в Москве любой проект по строительству жилья, требуется понять, готовы ли инвесторы передать городским властям часть своих площадей для реновации.

Город может сделать их покупку, обмен или же получить безвозмездно.

Договариваться приходится, когда город не располагает собственными свободными землями в районах, куда предполагается переселять жильцов.

В настоящий момент мэрии удалось подобрать 242 площадки, на которых будет проведено строительство стартовых 3,6 млн м2 жилья.

В рамках реновации будут снесены несколько тысяч домов из состарившегося жилого фонда.

Также известно о предстоящем сносе около тысячи гаражей, чтобы на их месте построить многоэтажки. Владельцам боксов будет выплачена компенсация в 150 тыс. руб.