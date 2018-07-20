В Воронеже дольщикам предложили повторно оплатить купленные квартиры

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39 семей оказались в неприятной ситуации. Им придётся жить в арестованном жилье.

В Воронеже дольщикам, полностью заплатившим за свои квартиры, предложили оплатить их повторно за 7-дневный срок. В противном случае договоры расторгнут в одностороннем порядке.

Дольщики купили квартиры в новых домах, возводимых компанией «Выбор» на улицах 45-й Стрелковой дивизии и Перевёрткина. Договоры покупки недвижимости они подписали с компанией «Стегра Ойл», являющейся подрядчиком «Выбора».

За выполненные «Стегра Ойл» работы «Выбор» расплачивался с ней квартирами. Компания могла их реализовывать дольщикам, как и получилось в случае этих 39 семей.

При этом договоры они подписывали в офисе «Выбора». Сейчас они получили письма от этой фирмы, в которых указывалось, что она никаких денег за квартиры от дольщиков не получала.

Оказалось, что люди стали заложниками конфликтной ситуации, возникшей у «Выбора» со «Стегра Ойл». Застройщик считает подрядчика мошенником. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.

В «Выборе» уверяют, что подрядчик продал зарезервированные для него квартиры, а свои обязательства перед застройщиком не выполнил.

19 июля состоялась встреча дольщиков с руководством «Выбора». Их заверили, что письма являются лишь формальностью для судебного процесса, а свои квартиры они получат без дополнительной оплаты.

Правда, до конца расследования они будут считаться арестованными.