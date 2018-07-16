«Спичечный коробок»: В Москве найдена самая маленькая и дешевая квартира

Вчера, 23:11

Однако в этой квартире нельзя даже прописаться, так как она оформлена как нежилое помещение.

В столице России обнаружена самая маленькая квартира, площадь которой – 10 кв.м, её хотят реализовать за 2,3 млн рублей. Жилье расположено на первом этаже кирпичного дома 1938 года, буквально в 15 минутах от станции «Аэропорт».

А вот самая дешевая малогабаритка продается за 1,8 млн рублей. Площадь студии составляет немного больше прошлой – 10,5 кв.м. Она находится прямо возле «Царицыно» и Борисовских прудов.

Такие цены кажутся заоблачными для многих жителей России, а ведь по сути такая квартира – «спичечный коробок», там места не хватит даже для одного человека.

10-метровые квартиры в Москве в среднем оцениваются в 2 млн рублей, и зачастую находятся на первых этажах.