«Долой самострой!»: В Ростове в борьбу вступят спутники

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На реализацию проекта потратят 1,17 миллионов рублей. Спутниковые снимки уже закуплены, они позволят определить в каком районе наблюдаются нарушения.

В Ростове сотрудники Департамента архитектуры и градостроительства намерены бороться с нарушением закона, которые заключаются в возведении зданий без разрешения. В борьбу вступят спутники и аукцион по закупке спутниковых снимков города уже закончен. За подобные мероприятия из бюджета готовы выделить 1,17 миллионов рублей, лишь бы убрать долой самострой.

Исполнитель обязуется предоставить фотографии не раньше 10 октября и не позже 5 декабря 2018 года. Отмечается, что на кадрах категорически не должно быть снежного покрова. Вся эта информация опубликована на сайте государственных закупок.