В Уфе для врачей построят два многоэтажных дома

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Для улучшения жилищных условий медицинских работников был создан проект по строительству новых домов.

В Уфе 12 июля был одобрен проект жилого комплекса для врачей. Он будет состоять из 12-этажного и 16-этажного домов с подземной автостоянкой. Его планируют объединить с уже построенным 10-этажным домом. Также был одобрен проект строительства нового корпуса детской клиники размером в пять или шесть этажей. Два многоэтажных дома построят в пределах улиц: Кулибина, Дмитрия Донского и Свободы.

Отмечено, что на территории клиники также находится аварийное трехэтажное здание, которое ранее использовалось как лечебный корпус. Его планируют снести и как раз на его месте возвести новый корпус клиники.

В Иркутске также планировалось строительство жилого комплекса для врачей. Строительство было ориентировано на продаже квартир с ценами ниже рыночных для того, чтобы сделать более доступное жилье для медицинских работников. Любые спекуляции с квартирами были пресечены в рамках программы.