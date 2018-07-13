На юго-западе Москвы стартовала программа реновации жилья

Сегодня, 12:50

Особое внимание власти уделили проживанию маломобильных граждан.

Андрей Валуй, который занимает должность заместителя руководителя департамента градостроительной политики российской столицы, заявил, что на юго-западе Москвы, на улице Изюмская в районе Южного Бутово, два дома были переданы под заселение в рамках реновации жилья.

По словам чиновника, уже, начиная с завтрашнего дня, люди начнут заселятся в свои новые квартиры. Новое жильё получат бывшие владельцы трёхэтажных домов, которые построили в послевоенный период.

Валуй заявил, что программа реновации стартовала и на улице Краснолиманская. Выдача смотровых ордеров начнётся уже завтра.

По словам Валуйя, новые дома строили, применяя новейшие технологии. Особенное внимание было уделено маломобильным гражданам. Во всех домах установили различные лифты и подъёмники. Вся работа выполнена в соответствии с установленными ранее требованиями.