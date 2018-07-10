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Отчет и статистика подтверждают, что вопрос доверия к застройщикам не до конца решен положительно.

Проверки, инспекции и мониторинг – самая важная часть в процессе застройки столичных участков земли. При массовом возведении многоэтажных домов ответственные люди часто пренебрегают обязательными условиями. В таких случаях сотрудники Мосгосстройнадзора начинают вмешиваться и контролировать ситуацию более пристально. За полгода 2018 зафиксировано 20,7 тыс. нарушений на стройках, идущих в столице. Недочеты выявили в рамках 5,3 тысячи ревизий, об этом журналистам рассказал замглавы ведомства Сергей Музыченко.

О том, что на стройках в Москве нашли 20 тысяч нарушений, уже составлены акты проверок и доведены до ведома нужные инстанции. Эксперты провели более 5 тыс. проверок, которые несомненно улучшили ситуацию с застройками в городе.