Глава фонда капремонта предложил исключить из программы "изношенные" дома

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Председатели комиссии высказались против введения данного закона. По их словам, сначала стоит разобраться с "зависшими" домами.

10 июля состоялось заседание рабочей группы по причине принятия закона об исключении из программы капитального ремонта домов, которые изношены более, чем на 70%. Леонид Писной предложил исключить из программы капитального ремонта "изношенные" дома. Однако, несколько председателей высказались против, в том числе и Андрей Семенов, глава регионального фонда капремонта. Он сообщил, что закон, естественно, нужный и важный, но пока у него "висит" более 200 исков по невыполненному ремонту такое решение может усугубить ситуацию. Ко всему прочему, Ольга Павлова отметила, что финансирование на тотальное обследование домов сейчас нет и вряд ли будет, а дома необходимо отметить и провести расчеты.

Анлександр Ландо, представитель Общественной палаты, согласился с Ольгой Павловой и пояснил свою позицию: "Я с вами, Леонид Александрович, не соглашусь, что фонд заработает после исключения этих домов. Он не работает по субъективным причинам, много вещей, когда фонд не дорабатывает. Мы неправильно сделали, когда не объяснили гражданам, что государству доверять нельзя. Те, кто собирают средства на специальных счетах, нормально ремонтируются".

Итогом заседание стало то, что его отложили на три дня для продолжения дискуссии. Собрание планируют начать с доклада главы фонда капремонта и Минстроя.