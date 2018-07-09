Вслед за "Ивастрой" и "Ваш город" суд признал банкротом "Экоквартал" Urban Group

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Судья Мария Козлова вынесла приговор: "Суд решил заявление публичной правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства признать обоснованным. Признать ООО "Экоквартал" несостоятельным банкротом". Процедура банкротства займет не более одного года.

"Экоквартал" является структурным подразделение Urban Group. Предприятие занимается строительством поселка "Митино О2". Стройка ЖК ведется недалеко от деревни Сабурово и Пятницкого шоссе в Московской области. Проект предусматривает строительство 15 домостроений с разным уровнем этажности.

Всего в арбитражном суде намерены рассмотреть исковые заявления о банкротстве по пяти предприятиям группы Urban Group. Застройщиков "Ивастрой" и "Ваш город" еще раньше признали несостоятельными.

Фонд защиты участников долевого строительства, проведя проверку Urban Group, решил прибегнуть к механизму банкротства, чтобы завершить стройку и передать квартиры долевым участникам как можно скорее.

Вероятнее всего, для завершения строительных работ привлекут другого застройщика. После признания предприятий Urban Group банкротами, строительство профинансируют через пару месяцев за счет средств Фонда.