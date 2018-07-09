В Ростове продают дизайнерский коттедж за 75 млн рублей

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Элитная недвижимость продается не только в Москве, но и в регионах. Ростовчанам предлагается купить элитное жилье площадью 530 квадратных метров.

Желающим улучшить свои жилищные условия в Ростове предлагают купить элитный коттедж, который имеет площадь 530 квадратных метров, а построен он 12 лет назад. Участок, на котором расположен дом, огражден высоким забором, который позволит его обитателям скрыться от людских глаз.

Внутри он оборудован дизайнером и имеет четыре спальных комнаты, столовую, кухню и целых пять туалетов. На территории коттеджа построен еще домик для гостей, который тоже имеет большую спальню, санитарный узел. Оба дома соединены переходом, что очень удобно для хозяев коттеджа и их гостей.

Территория благоустроена, есть фонтан и разбит виноградник с элитными сортами, которые уже дают первые урожаи. Любители активного отдыха могут воспользоваться бассейном и поиграть в бильярд, для киноманов в коттедже создан целый кинозал с большим экраном. Стоимость такого жилья составляет 75 миллионов рублей, но пока риэлторы сообщают, что особого спроста на него нет.

Напомним, что ранее сообщалось, что в московской области продается коттедж, который оборудован бункером в котором можно вести автономное существование. За него просят 88 миллионов рублей.