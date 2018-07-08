Застройщик просрочил сдачу дома в Бийске на три года

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Дольщики проблемного здания по улице Радищева 2/1 ожидают получения своего жилья уже пятый год. Данный вопрос рассмотрели на совете мэрии города.

Строительство нового дома в Бийске стартовало в августе 2013 года. Застройщик заключил 65 договоров долевого участия, и обещал сдать дом в марте 2015 года. Однако вскоре генеральная подрядная организация объявила о банкротстве, и сроки сдачи жилья затянулись. Застройщик уже просрочил сдачу дома на три года.

На данный момент строительство продолжается за счет средств учредителя организации. Представитель ООО «Элит-Дом» пообещал, что дом на Радищева 2/1 будет сдан в августе 2018 года.

Данный вопрос был вынесен на рассмотрение на заседании администрации Бийска, чиновники поручили застройщику предоставить проектные документы для повторной проверки, и выслать график с указанием сроков завершения строительства здания. Проблема взята на постоянный контроль местных властей.