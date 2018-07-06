Из-за ЧМ-2018 аренда элитных квартир в Москве выросла втрое

Сегодня, 13:36

Снять апартаменты на время Чемпионата мира в столице можно за 930 тыс. рублей (в среднем) – на 30% дороже, нежели перед стартом мундиаля.

Чаще всего туристу в Москве можно встретить объявление, предлагающее элитную квартиру за 600-800 тыс. рублей. С аппетитами арендодателей в районе Арбата и Ленинского проспекта никто в столице не сравнится – от 1,5 до 1,9 млн в месяц. Выгоднее всего жить во время ЧМ-2018 в районе Сокола (496 тыс.).

Наибольшее количество выставленных для аренды элитных квартир расположено во все том же районе Арбата – почти треть от всего столичного предложения. Тверская и Кремль также попали в ТОП-3 .

Примечательно, лишь в Москве аренда сносного жилья выросла втрое из-за футбольного мундиаля. Санкт-Петербург примет практически одинаковое со столицей количество матчей, однако там аппетиты арендодателей гораздо скромнее.