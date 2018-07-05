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Цены выросли только за полгода в 71 российском субъекте.

По итогам первых шести месяцев 2018 года специалисты из сервиса Domofond пришли к выводу, что в России дорожает вторичное жильё. Средняя цена выросла на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Цены росли непрерывно в большинстве российских регионах.

Из 83 субъектов цены на вторичное жильё снизились только в 12 регионах, и то, этот показатель был очень мал. В Москве стоимость упала на 0,4%. Больше всего подешевело вторичное жильё в Сахалинской области, Северной Осетии и Калининградской области всего на 1,3%, 1% и 0,9% соответственно.

Рост более ощутим в 50 регионах России. К примеру, в Тыве цена возросла на целых 4,4%, в Амурской области на 3,9%, а в Татарстане на 3,6%.

Цены на жильё начали увеличиваться впервые с 2016 ода. До этого целых десять кварталов вторичное жильё в РФ только дешевело.