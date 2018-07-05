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Омичка из детдома получила двух котят в подарок к квартире

Сегодня, 02:15

На вручение ключей в микрорайоне Амурский-2 выпускникам детдома пробрались двое неизвестных. «Усы, лапы и хвост — вот мои документы!» - этими захватчиками оказались два котенка.

Новосел Александра была удивлена таким гостям, не менее, чем остальные. Но животные так тронули девушку, что омичка из детдома получила двух котят в подарок к квартире по своей воле.

Теперь животные отмечают новоселье с новой хозяйкой. Котят девушка назвала Софьей и Чернышом. Девушка говорит, что даже и не сомневалась в своем решении – уж очень они ей запали душу.

Ранее, ведомство сообщило, что в этом году планируется вручение 155 ключей от квартир. 95 из них уже были вручены. Омские детдомовцы в количестве 2,1 тыс. человек, начиная с 2012 года, уже успели обзавестись квартирами.

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