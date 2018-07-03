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В нём будет 104 этажа, а высота составит 400 метров. Срок завершения строительства – осень 2024 года.

Разрешение на строительство этой башни уже получено. В результате, «Москва-Сити» получит самый высокий небоскрёб.

Сообщение сделано Мосгосстройнадзором. Согласно предоставленной информации, местом размещения объекта станет 1-й Красногвардейский проезд.

Небоскрёб в «Москва-Сити» будет располагать 1,4 тысячами квартир, четырёхэтажной подземной парковкой, офисами, спорткомплексом с бассейном и детским досуговым центром. В нём будет 104 этажа при высоте в 400 метров.

Помимо этого, предусмотрена открытая терраса на втором этаже, где оборудуют детскую и спортивную площадки.

На крыше обустроят общественную смотровую площадку. Оттуда будет отличный вид на Москву.

Этот небоскрёб станет в «Москва-Сити» самым высоким. Его общая площадь 256 тыс. м2. Из них площадь квартир – 139 тыс. м2.

Инвестором строительства станет «Мосинжпроект». Он принадлежит властям Москвы. Его штаб-квартира может разместиться в офисной части объекта.

Небоскрёб в «Москва-Сити» было задумано возводить ещё в 2015 году. Затем проект временно отложили из-за возникшего кризиса.