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Жильё в Саратовской области стало более доступным

Сегодня, 12:11

Для приобретения среднестатистической квартиры потребуется 5,8 лет. Год назад этот показатель был 6,7.

Оказалось, что жильё в отдельных регионах стало более доступным. В том числе и в Саратовской области.

Для приобретения среднестатистической квартиры потребуется 5,8 лет. Год назад этот показатель был 6,7. В то же время, у Саратовской области до сих пор лишь 51 место в РФ в данном вопросе.

В расчёт показателя принимается, за какой минимальный период семья с одним ребёнком, получая среднюю зарплату, может накопить на типовую квартиру без заёмных средств. Считается, что площадь жилья будет при этом составлять 54 м2.

Сейчас в Саратовской области за такую квартиру необходимо заплатить около 1,8 млн рублей.

Эксперты при расчёте предполагали, что семья будет из полученных доходов тратить лишь на прожиточный минимум и не расходовать проценты с депозитов, на которых станет копить деньги.

Также специалисты установили, что, в среднем по стране, при таком подходе можно накопить на квартиру за 3,8 условных лет. Этот показатель также уменьшился. Раньше он равнялся 4,2 года.

Быстрее всего это сделать в Магаданской области. Там накопить на жильё можно за 1,3 года. А вот в Дагестане этот показатель – 13,7 лет.

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