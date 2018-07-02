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Россиянам разрешат лишать регистрации мигрантов, арендующих у них жильё

Сегодня, 09:37

Участие в данном процессе, как и согласие иностранца, не обязательно.

В Госдуме готовят законопроект, который регламентирует отношения между арендодателями жилой недвижимости и арендаторами из числа мигрантов. Соответствующую информацию прессе сообщил глава профильного думского комитета Сергей Гаврилов. Депутат в частности, заявил, что правки позволят облегчить отмену регистрации иностранцев. В частности, власти разрешат россиянам лишать мигрантов, арендующих у них жильё, регистрации. Сделать это можно после того, как будет зафиксирован факт отсутствия иностранца по месту регистрации. Владелец недвижимости просто подаёт соответствующее заявление в МВД. В настоящее время снять с регистрации мигранта можно лишь при условии, что он зарегистрировался в новом месте, покинул территорию РФ либо же умер. Также отменить процедуру регистрации можно в случае, если она признана фиктивной.

Ранее мы писали, что для 6 тысяч детей-сирот приобрели квартиры в Ростовской области. Чиновники основательно подошли к проблеме с обеспечением жильём малоимущих слоёв населения. На эти нужды выделили в регионе более миллиарда рублей.

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