В Москве участники реновации узнают график переезда до 2019 года

Сегодня, 09:10

В активной фазе находятся 230 стартовых площадок для застройки. Об этом информирует Андрей Бочкарев, глава департамента строительства в Москве.

Андрей Бочкарев сообщает, что в Москве участники реновации узнают абсолютно точный график переезда до 2019 года. Очередность зависит от уровня ветхости жилплощади и наличия готовой площадки для застройки. На сегодняшний день таких стартовых объектов в активной фазе наблюдается больше 230, еще 400 находятся на стадии разработки. Бочкарев надеется, что программу реновации станет возможным распространить на всю Россию.

Процесс реновации представляет собой улучшение, реконструкцию и реставрацию без разрушения целостности самого объекта. По словам Бочкарева, модульные 5-этажки уже выбывают, потому их нужно демонтировать и построить жилье высокого качества в рамках индивидуальных проектов.