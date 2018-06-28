Новую трехэтажную поликлинику построят в Новой Москве

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Недалеко от нового жилого комплекса «Татьянин парк», который находится на территории ТиНАО, построят трехэтажную поликлинику.

Здание будет возводиться в деревне Говорово в Новой Москве. Жители ЖК «Татьянин парк» давно ждут этого. Люди смогут намного легче и быстрее получить квалифицированную помощь медиков. Сейчас новоселам приходится обращаться к врачам в прилегающие населенные пункты. Новое медицинское учреждение будет готово оказать помощь 48 детям и 112 взрослым в течение смены. Этим радостным событием для жителей микрорайона поделился мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

На сегодняшний день одна из главных задач- закончить строительство школы к новому учебному году. Не так давно в составе жилого комплекса был открыт детский сад, рассчитанный на 215 мест.

Жилой комплекс «Татьянин парк» находится на финальной стадии строительства. Дома первых очередей уже эксплуатируются, в них въехали люди.