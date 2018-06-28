VistaNews.ru


Новую трехэтажную поликлинику построят в Новой Москве

Сегодня, 23:01

Недалеко от нового жилого комплекса «Татьянин парк», который находится на территории ТиНАО, построят трехэтажную поликлинику.

Здание будет возводиться в деревне Говорово в Новой Москве. Жители ЖК «Татьянин парк» давно ждут этого. Люди смогут намного легче и быстрее получить квалифицированную помощь медиков. Сейчас новоселам приходится обращаться к врачам в прилегающие населенные пункты. Новое медицинское учреждение будет готово оказать помощь 48 детям и 112 взрослым в течение смены. Этим радостным событием для жителей микрорайона поделился мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

На сегодняшний день одна из главных задач- закончить строительство школы к новому учебному году. Не так давно в составе жилого комплекса был открыт детский сад, рассчитанный на 215 мест.

Жилой комплекс «Татьянин парк» находится на финальной стадии строительства. Дома первых очередей уже эксплуатируются, в них въехали люди.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве планируют построить трехэтажный детский сад

В "новой" Москве возведут огромный складской комплекс

Собянин одобрил постройку на Дмитровском шоссе в Москве школы на 900 детей

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Житель Нижнего Тагила увидел НЛО, которое уничтожит человечество

Сначала уфолог-любитель подумал, что это был обычный астероид, которых в...

Рекомендуем