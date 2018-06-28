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В рамках программы реновации в Москве построят жилой дом вместо кинотеатра

Сегодня, 19:45

Об этом решении сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Проводимый опрос на улице подтвердил правильность направления властей: 4 612 человек из 5 603 за дом.

В Москве на улице Нижегородская 76 в рамках реновации построят жилой дом вместо кинотеатра. Ранее там находился «Рубин», но сейчас - место стоянки и для ярмарок.

Площадь земли для будущего строительства равна 0,14 гектаров, все работы будут происходить за государственный счет.

Однако, про обещанный кинотеатр также помнят. За этой же программой реновации вместе пятиэтажного дома возведут кинотеатр.

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