Для 6 тысяч детей-сирот приобрели квартиры в Ростовской области

Сегодня, 04:15

Лариса Балина подвела итог программы властей и предвидит отсутствие очереди на жилье через 24 месяца.

В Ростовской области чиновники основательно принялись решать проблему обеспечения жильем детей-сирот. В этом году выделили 1 млрд 230 млн рублей на решение вопроса. В перспективе к 2020 году эта сумма вырастет до 1 млрд 254 млн рублей. На данный момент уже для 6 тысяч детей-сирот приобрели квартиры. Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина провела оценку и предоставила отчет по проделанной работе коллегам и общественности.

Эксперты предвидят отход от действующей системы приобретения жилья для детей-сирот, поскольку через несколько лет ситуация на рынке недвижимости изменится в лучшую сторону и нужды в построении очередей не будет.