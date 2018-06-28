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Для 6 тысяч детей-сирот приобрели квартиры в Ростовской области

Сегодня, 04:15

Лариса Балина подвела итог программы властей и предвидит отсутствие очереди на жилье через 24 месяца.

В Ростовской области чиновники основательно принялись решать проблему обеспечения жильем детей-сирот. В этом году выделили 1 млрд 230 млн рублей на решение вопроса. В перспективе к 2020 году эта сумма вырастет до 1 млрд 254 млн рублей. На данный момент уже для 6 тысяч детей-сирот приобрели квартиры. Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина провела оценку и предоставила отчет по проделанной работе коллегам и общественности.

Эксперты предвидят отход от действующей системы приобретения жилья для детей-сирот, поскольку через несколько лет ситуация на рынке недвижимости изменится в лучшую сторону и нужды в построении очередей не будет.

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