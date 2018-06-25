В Москве появится гостиница с номерами для инвалидов

Сегодня, 10:16

Столичные власти стали уделять повышенное внимание людям с ограниченными возможностями. Сначала специальными указателями для людей со слабым зрением были оборудованы станции метрополитена.

Сейчас в Москве появится гостиница с номерами, специально предназначенными для инвалидов. Она возводится в южной части города.

Новая гостиница в Москве получит 12 этажей. В ней будет 207 номеров. Об этом сообщено пресс-службой Москомстройинвеста.

Местом расположения объекта станет улица Летниковская.

В гостинице на первом этаже запланировано расположение вестибюля, ресторана и бара, а на втором – залов, чтобы проводить там семинары или переговоры. Помимо того, там будут размещаться административные помещения.

Новая гостиница станет располагать 11-ю номерами, специально предназначенными для инвалидов.

У этого объекта хорошая транспортная доступность. В частности, от метро «Павелецкая» гостиница будет лишь в 10 минутах ходьбы. Также рядом находится Третье транспортное кольцо.