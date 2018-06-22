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Владимирские объекты культурного наследия отдадут в аренду за 1 рубль

Сегодня, 19:04

Новые правила об аренде городского имущества решили принять местные депутаты. Стоит отметить, что «за» проголосовали абсолютно все.

В постановлении указывается, что объекты культурного наследия во Владимире отдадут в аренду всего лишь за 1 рубль в год. Однако такая плата будет только когда будут проводиться ремонтные работы. То есть, если аренду нежилого помещения два раза признают несостоявшейся, то стоимость будет рассчитываться с коэффициентом 0,8. После пяти провальных аукционов он снизится до 0,2. Если же арендатор решит провести ремонт на владимирском объекте в течении больше семи лет, то коэффициент снижается до 0,1, а цена годовой аренды ремонта составляет всего 1 рубль.

Примечательно, что теперь арендатор не сможет сдать такое помещение в субаренду, если не отремонтирует его. Во Владимире уже были случаи, когда в данной теме возникала путаница и крайних было найти очень сложно. Во избежание подобных случаев новый закон и был принят. По мнению чиновников, он возобновит интерес арендаторов к 130 объектам культурного наследия.

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